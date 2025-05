I dodici mesi che sconvolsero Genova | Video editoriale del direttore del Secolo XIX

Nel video editoriale del direttore Michele Brambilla, si ripercorrono i dodici mesi che hanno segnato Genova, dall’impatto della maxi inchiesta della Regione Liguria fino alla storica vittoria di Silvia Salis e del centrosinistra. Un anno di cambiamenti che ha visto il sindaco Marco Bucci candidarsi per le elezioni regionali, dando avvio a una nuova fase per la città. Analisi e prospettive per un futuro in evoluzione.

Un anno fa la maxi inchiesta di Regione Liguria ha terremotato anche la città di Genova, portando il sindaco Marco Bucci a candidarsi per le elezioni regionali e poi a questa tornata amministrativa la vittoria di Silvia Salis e del centrosinistra. L'analisi del direttore Michele Brambilla e l'auspicio per la città e la regione...

