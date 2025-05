I dittatori trovano sempre un motivo per far proseguire le stragi

In un contesto globale segnato da conflitti interminabili, i dittatori orchestrano strategie che giustificano la continuazione delle stragi. Attraverso negoziati apparenti e promesse di pace, mascherano la realtà di una violenza inarrestabile, alimentando il caos anziché cercare soluzioni autentiche. In questo articolo, esploreremo come la disinformazione e le manovre politiche contribuiscano a perpetuare il ciclo mortale della guerra, con particolare attenzione alla situazione in Ucraina.

Non c’è niente di meglio che intavolare trattative, scambiare prigionieri, annunciare memorandum, far balenare tregue, predicare paci, per alzare il tasso di missili droni bombe morti feriti macerie. Si può sempre far dire da una mezza calza che Kyiv ha attentato all’elicottero di Putin. Si può sempre dichiarare che occupare ammazzare affamare i tre quarti della striscia e bastonare l’ultimo quarto è per liberare gli ostaggi.   Ci sono parecchi dittatori in giro che aspettano solo un incidente maggiore per assicurarsi la continuazione e anzi l’aumento di stragi e distruzioni. Quando finalmente sganceranno la bomba atomica, una proporzionata, si capisce, una su misura, si diranno tristi, avranno il cuore gonfio, diranno che non hanno potuto farne a meno... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I dittatori trovano sempre un motivo per far proseguire le stragi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I dittatori trovano sempre un motivo per far proseguire le stragi - Si annunciano trattative e pace per poi bombardare: si può sempre far dire che Kyiv ha attentato all'elicottero di Putin. Si può dichiarare che occupare, affamare e ammazzare civili nella Striscia è p ... 🔗Da ilfoglio.it

Lo schema di DPCM 26 aprile 2020 di disciplina della FASE 2 - lettura condivisa (26/04/2020)