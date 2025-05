I cuccioli di panda nati a Hong Kong hanno finalmente un nome | ecco il loro significato

I cuccioli di panda nati a Hong Kong hanno finalmente ricevuto i loro nomi: Jia Jia e De De, scelti tra oltre 35.700 proposte in un concorso popolare. Questa iniziativa rappresenta l'ultima mossa in una lunga serie di strategie per valorizzare l'economia legata ai panda, simbolo di conservazione e attrazione turistica. Scopriamo insieme il significato dei loro nomi e l'importanza di questi adorabili animali.

Il concorso per la scelta del nome è solo l'ultima di una serie di trovate pubblicitarie volte a sfruttare l'economia del panda...

