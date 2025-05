I Concerti della speranza a Roma | inclusione musicale per bambini fragili guidati da Lorenzo Porzio

I Concerti della Speranza, guidati da Lorenzo Porzio, hanno reso Roma un palcoscenico di inclusione e musica per bambini fragili. Svoltosi al Teatro dei Ginnasi, l'evento ha celebrato l'unione tra arte e sociale, offrendo ai più giovani un'esperienza unica e stimolante. Un pomeriggio che ha dimostrato come la musica possa diventare un potente strumento di partecipazione e speranza.

In un pomeriggio all’insegna della musica, dell’inclusione e della partecipazione, Roma ha ospitato un evento speciale al Teatro dei Ginnasi. La prima edizione de I concerti della speranza ha fatto da palcoscenico ad un’esperienza che ha unito arte e sociale, offrendo ai bambini in condizioni di fragilità e disabilità un momento di condivisione unico grazie . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - I Concerti della speranza a Roma: inclusione musicale per bambini fragili guidati da Lorenzo Porzio

Cosa riportano altre fonti

Concerti della speranza, Napoli (Musica su Roma): Occasione di crescita; I concerti della speranza a Roma: un pomeriggio di musica e inclusione per bambini con disabilità ; Concerti della speranza, 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali; Concerti della speranza 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali. 🔗Cosa riportano altre fonti

Concerti della speranza, Napoli (Musica su Roma): "Occasione di crescita" - Così Yuri Napoli, referente del progetto Musica su Roma, oggi nella Capitale, durante la prima edizione di 'I concerti della speranza' ... 🔗Riporta msn.com

Concerti della speranza, 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali - A Roma la prima edizione del format che unisce musica, arte e inclusione per i piccoli più fragili ... 🔗Si legge su msn.com

I concerti della speranza a Roma: un pomeriggio di musica e inclusione per bambini con disabilità - Al teatro dei Ginnasi di Roma, i concerti della speranza uniscono musica e inclusione per bambini fragili, con il supporto di Musica su Roma, SuperJob e associazioni come Mio fratello è figlio unico o ... 🔗Da gaeta.it

Eros Ramazzotti Eros Roma 2004 Live