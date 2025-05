I capelli bianchi e grigi naturali hanno esigenze specifiche | dallo shampoo anti riflesso alle maschere gloss per renderli più lucenti e brillanti

I capelli bianchi e grigi richiedono una routine di cura specifica per mantenere lucentezza e vitalità. Con l’invecchiamento, la loro struttura diventa più secca e opaca, necessitando di prodotti mirati come shampoo anti-riflesso e maschere gloss. Scopriamo come prendersi cura di questi preziosi toni argentati per evitare l'ispessimento e garantire un aspetto luminoso e sano.

I capelli bianchi hanno bisogno di una particolare haircare routine, per restare lucidi e luminosi. Infatti, quando la maggioranza della chioma inizia a essere "sale e pepe", la struttura capillare cambia diventando più secca, opaca e con la tendenza a ispessirsi. Non solo: a causa dell'ossidazione, la cheratina che compone i fusti e che naturalmente tende al giallino, ingiallisce il capello. Per una chioma candida e lumiosa, servono quindi alcune attenzioni.

