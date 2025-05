I calciatori del Napoli festeggiano lo scudetto a cena | i video di Conte con la moglie e il discorso di ADL

I calciatori del Napoli hanno celebrato il trionfo dello scudetto con una cena indimenticabile, condividendo momenti di festa e musica a Posillipo. Dopo la sfilata sul Lungomare, il mister Antonio Conte ha intrattenuto tutti con karaoke e affettuosi discorsi, rendendo la serata memorabile. Scoprite i dettagli di questo evento speciale e le emozioni vissute dalla squadra e dallo staff.

I calciatori del Napoli con il mister Antonio Conte e lo staff tecnico hanno festeggiato lo scudetto del Napoli a cena. Dopo la sfilata a bordo del bus scoperto sul Lungomare di Mergellina, si sono divertiti a suon di musica e karaoke in un ristorante a Posillipo. L'allenatore ha cantato con la moglie, poi ha ricevuto parole d'affetto da ADL: tutti i video... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - I calciatori del Napoli festeggiano lo scudetto a cena: i video di Conte con la moglie e il discorso di ADL

Se ne parla anche su altri siti

Napoli campione: sfilata con i pullman dei giocatori che hanno vinto lo scudetto - Il sindaco: grande festa di popolo; Scudetto Napoli, la festa dei giocatori e dei tifosi dopo la vittoria del tricolore. FOTO; Napoli in festa per lo Scudetto: 150 mila persone in strada per il passaggio del pullman scoperto; Lunedì festa scudetto a Napoli, in 200mila sul lungomare. 🔗Cosa riportano altre fonti

I giocatori del Napoli festeggiano lo scudetto con le torte di Poppella - Il capitano di Lorenzo ha organizzato una grande festa al Labelon con tutti i calciatori del Napoli e le loro famiglie. 🔗napolivillage.com scrive

Napoli in festa per lo scudetto. Squadra incontra Papa Leone - Napoli in festa per lo scudetto. Squadra incontra Papa Leone A proposito di calcio, una città in festa per lo scudetto conquistato. La squadra del Napoli sarà ricevuta domani da Papa Leone XIV. Serviz ... 🔗Come scrive informazione.it

Sul pullman del Napoli spuntano le sigarette: chi sono i calciatori filmati mentre fumavano - Due calciatori del Napoli fumano una sigaretta sul pullman scoperto della squadra durante la festa in città per lo Scudetto vinto ... 🔗fanpage.it scrive

Guardate la BANDIERA dei giocatori alla Festa Scudetto Napoli ????