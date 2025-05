I boschi del senese tornano a respirare | smantellati gli accampamenti dello spaccio

I boschi del senese rinascono dopo un periodo di degrado dovuto a accampamenti abusivi legati allo spaccio di droga. Grazie a un’operazione coordinata avviata nei primi di maggio, le autorità hanno smantellato queste strutture, riportando sicurezza e vivibilità in una delle aree naturali più belle della Toscana. Scopriamo i dettagli di questa operazione e il suo impatto sulla comunità locale.

Siena, 27 maggio 2025 – Tornano vivibili i boschi del senese, dove negli ultimi anni si era assistito a un crescente degrado legato alla presenza di accampamenti abusivi utilizzati come basi logistiche per lo spaccio di droga. Nei primi giorni di maggio è scattata un’importante operazione coordinata dai carabinieri delle compagnie di Siena e Poggibonsi, in collaborazione con i nuclei forestali di Colle di Val d’Elsa e San Gimignano. L’intervento ha interessato vaste aree nei comuni di Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d’Elsa e Gaiole in Chianti, territori a lungo monitorati a seguito delle numerose segnalazioni da parte di cittadini e frequentatori dei percorsi naturalistici, allarmati dalla presenza di bivacchi, rifiuti e movimenti sospetti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I boschi del senese tornano a respirare: smantellati gli accampamenti dello spaccio

