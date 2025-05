Hyundai IONIQ 5 | un viaggio tra storia e futuro

L'Hyundai IONIQ 5 segna una tappa fondamentale nella storia della mobilità elettrica, rappresentando una fusione tra innovazione e design futuristico. Questo crossover non è solo un’auto, ma una visione concreta del futuro della mobilità, che mette in luce le tecnologie avanzate e l'impegno di Hyundai per una sostenibilità tangibile. Scopriamo insieme come l’IONIQ 5 sta ridefinendo il panorama automobilistico.

(Adnkronos) – IONIQ 5 rappresenta per Hyundai molto più di un’auto elettrica perché è una visione del futuro tradotta in forma concreta. Questo crossover ha inaugurato una nuova era per la mobilità del brand coreano, puntando su un design rivoluzionario, tecnologie all’avanguardia e un approccio centrato sulle persone. Ogni linea e dettaglio della Hyundai Ioniq ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

