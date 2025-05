Huijsen comincia a respirare aria di madridismo | il messaggio social dell’ex Juve inneggia un ritorno alle origini – FOTO

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, celebra il suo trasferimento al Real Madrid condividendo nostalgici ricordi sui social. Dopo aver salutato i tifosi del Bournemouth, Huijsen si immerge nell'atmosfera madridista, promettendo di onorare le sue nuove origini calcistiche. Scopriamo insieme il messaggio e l'emozione che accompagnano questo nuovo capitolo della sua carriera.

Huijsen si “tuffa” nei ricordi per ricominciare a respirare aria di “madridismo”: ecco cos’ha postato l’ex difensore della Juve. Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Real Madrid e il conseguente saluto ai tifosi del Bournemouth, Dean Huijsen entra nel mood della sua nuova avventura blanca. L’ex Juve ha fatto un tuffo tra i suoi ricordi e ha postato una foto che lo raffigura con la maglia dei galacticos in tenerissima età. Questo scatto, pubblicato sul proprio profilo Instagram, è stato accompagnato dalla seguente frase. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dean Huijsen (@deanhuijsen) HUIJSEN – « Ce ne andiamo a casa? » ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen comincia a respirare aria di “madridismo”: il messaggio social dell’ex Juve inneggia un ritorno alle origini – FOTO

