Horner in Ferrari al posto di Vasseur spuntano dei colloqui segreti | le mosse di Elkann scuotono la F1

Nell'afa del paddock di Formula 1 si intensificano le voci di un possibile cambio al vertice della Ferrari, con il nome di Christian Horner, attuale team principal della Red Bull, in cima alla lista. Nonostante i colloqui informali e il rifiuto iniziale di Horner, il presidente Elkann sta valutando strategie per rilanciare la scuderia, mentre le tensioni interne a Maranello continuano a far discutere.

La Ferrari valuta un cambio al vertice: contatti informali con Christian Horner per sostituire Fred Vasseur. Il team principal Red Bull avrebbe già declinato, ma Elkann riflette sul futuro. Le tensioni interne a Maranello e le strategie per rilanciare la scuderia scuotono l'equilibrio del paddock della Formula 1... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Horner in Ferrari al posto di Vasseur, spuntano dei colloqui segreti: le mosse di Elkann scuotono la F1

Le notizie più recenti da fonti esterne

2025 Campionato di F1: Horner lancia una bomba sul futuro di Verstappen; Scontro per il Campionato F1 2025: Horner lancia una bomba sul futuro di Verstappen.; Norris prevede un vincitore a sorpresa a Monaco: La McLaren non è la favorita; Il Rivoluzione del Campionato di F1: Il Capo della Ferrari Suggerisce un Cambiamento Drammatico nella Stagione 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Horner in Ferrari al posto di Vasseur, spuntano dei colloqui segreti: le mosse di Elkann scuotono la F1 - La Ferrari valuta un cambio al vertice: contatti informali con Christian Horner per sostituire Fred Vasseur. Il team principal Red Bull avrebbe già declinato, ma Elkann riflette sul futuro. Le tension ... 🔗Lo riporta fanpage.it

F1, Ferrari prova il colpo Horner: la Bild lancia l'indiscrezione, Elkann pronto a silurare Vasseur - Secondo la Bild la Ferrari avrebbe provato nelle ultime settimane ad approcciare Christian Horner per strapparlo alla Red Bull. I vertici di Maranello, da Elkann in poi, non soddisfatti del lavoro di ... 🔗Da sport.virgilio.it

Dalla Germania: contatto Ferrari-Horner - Secondo la Bild la Ferrari avrebbe cercato il team principal della Red Bull dopo l'avvio tutt'altro che roseo di questa stagione ... 🔗Segnala formulapassion.it

Ferrari is faltering! ?? Is Vasseur on the verge of being fired? ?? | Is a new clash between Versta...