Hong Kong scelti nomi per cuccioli panda gigante | Jia Jia e De De

A Hong Kong, i cuccioli di panda gigante nati di recente sono stati ufficialmente battezzati Jia Jia e De De. La cerimonia di annuncio, svoltasi all'Ocean Park, ha celebrato l'arrivo dei piccoli, soprannominati ‚Äúsorella maggiore‚ÄĚ e ‚Äúfratellino‚ÄĚ. Questi adorabili panda rappresentano una nuova speranza per la conservazione della specie e attraggono visitatori in cerca di un incontro ravvicinato con la fauna selvatica.

I primi panda giganti nati a Hong Kong sono stati presentati con i nomi di Jia Jia e De De. I nomi dei cuccioli, affettuosamente soprannominati ‚Äúsorella maggiore‚ÄĚ e ‚Äúfratellino‚ÄĚ, sono stati annunciati durante una cerimonia all‚ÄôOcean Park, il parco a tema che ospita loro, i loro genitori e altri due panda giganti arrivati dalla Cina continentale lo scorso anno. I nomi sono stati scelti tra quelli proposti dai residenti in un concorso che ha raccolto oltre 35.700 proposte... 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Hong Kong, scelti nomi per cuccioli panda gigante: Jia Jia e De De

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Hong Kong, scelti nomi per cuccioli panda gigante: Jia Jia e De De - (LaPresse) - I primi panda giganti nati a Hong Kong sono stati presentati con i nomi di Jia Jia e De De. I nomi dei cuccioli, ... 🔗Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Due cuccioli di panda pronti al debutto in pubblico allo zoo di Hong Kong: al via il concorso per scegliere i loro nomi - (LaPresse) Due piccoli cuccioli di panda faranno il loro debutto pubblico la prossima domenica allo zoo di Hong Kong. L'Ocean Park ... con i miei genitori‚ÄĚ: la scelta radicale che sta liberando ... 🔗msn.com scrive

NEVER TOO SMALL Sci-Fi Apartment Hong Kong - 59sqm/635sqft