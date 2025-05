Home Care Premium c' è tempo fino al 30 maggio per diventare fornitori accreditati

Fino al 30 maggio, i professionisti interessati hanno l'opportunità di registrarsi come fornitori accreditati per il bando Home Care Premium 2025-2028. Recentemente aggiornato dall'INPS, il Comune di Piacenza ha rettificato l'avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d'interesse, mirando a costituire un elenco di operatori capaci di offrire prestazioni di assistenza domiciliare.

