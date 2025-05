ho sentito chiara poggi litigare con il suo assassino le parole inascoltate del contadino di garlasco e il detective che pedinava sempio

Il tragico omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a sollevare interrogativi inquietanti. Un presunto agricoltore sostiene di aver assistito a una vivace discussione tra la giovane e il suo assassino, gettando nuova luce su attimi drammatici prima della sua brutale uccisione. Questo articolo esplora le testimonianze e gli antefatti che circondano quel fatidico giorno.

Pochi minuti prima di essere brutalmente uccisa, Chiara Poggi avrebbe «litigato» o avuto una animata «conversazione con il suo assassino». È il racconto di un presunto agricoltore che, la mattina del 13 agosto 2007, avrebbe lavorato nei campi adiacenti alla villetta di via Pascoli, a Garlasco. E che avrebbe fatto parte del fascicolo di indagine fin dal 2016, anno in cui fu aperta per la prima volta un'indagine, poi finita con l'archiviazione, a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Le indagini dell'investigatore privato: «Dovevo pedinare Sempio». Nove anni fa, il racconto del contadino aveva catturato l'attenzione degli investigatori perchĂ© trattava «un evento sconosciuto agli inquirenti»...