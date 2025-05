Ho paura degli spiriti una volta ho addirittura cambiato casa Quando mi ritirerò sarà un trauma atletico | Balotelli a Belve

Mario Balotelli, il noto attaccante italiano, rivela le sue paure personali e professionali in un'intervista, con un accenno spettrale al suo timore per gli spiriti. Tra cambi di casa e riflessioni sul ritiro, Balotelli si confronta con le sue qualità calcistiche, dichiarando di non sentirsi inferiore a Messi e Cristiano Ronaldo, ma consapevole che il suo percorso avrebbe potuto essere diverso.

“Non ho nulla da invidiare a Messi e Cristiano Ronaldo “. Mario Balotelli sa bene che ha sempre avuto delle qualità calcistiche fuori dal comune. Forse non come il campione argentino o CR7, ma comunque di primissimo livello. “Avrei potuto fare di più, ma sono felice”, ha confidato il calciatore italiano a Francesca Fagnani durante la quarta puntata di Belve che andrà in onda questa sera, martedì 27 maggio alle 21:20 su Rai 2. Nel corso dell’intervista, Super Mario ha avuto modo di affrontare diversi temi: dal suo futuro, ad alcuni momenti rimasti nell’immaginario collettivo come il calcio che gli ha rifilato Totti, fino alla rivelazione della sua più grande paura: i fantasmi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura degli spiriti, una volta ho addirittura cambiato casa. Quando mi ritirerò sarà un trauma atletico”: Balotelli a Belve

