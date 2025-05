Ho partecipato al suo omicidio Vittorio Boiocchi ucciso in strada la confessione shock

Una confessione sconvolgente scuote il mondo del tifo organizzato interista: Pietro Andrea Simoncini, 42 anni, ha ammesso di aver preso parte all'omicidio di Vittorio Boiocchi, noto ex capo ultrà dell'Inter, assassinato il 29 ottobre 2022 a Figino. Il delitto, avvenuto sotto gli occhi degli abitanti della zona, solleva interrogativi inquietanti sulle dinamiche interne al tifo e sulle violenze che lo accompagnano.

Una confessione scuote le fondamenta del tifo organizzato nerazzurro. Pietro Andrea Simoncini, 42 anni, ha ammesso davanti ai magistrati di aver partecipato all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico ex capo ultrà dell’Inter ucciso il 29 ottobre 2022 davanti alla sua abitazione, a Figino, periferia Ovest di Milano. “ Ho guidato lo scooter, ma a sparare fu Bellebuono ”, ha dichiarato Simoncini, suocero di Marco Ferdico, figura chiave della Curva Nord e già arrestato nell’ambito della maxi-inchiesta della Dda di Milano sul legame tra criminalità organizzata e ultras. Secondo i pm milanesi, l’omicidio di Boiocchi fu un’esecuzione organizzata con precisione per ridefinire gli equilibri di potere all’interno della curva interista... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ho partecipato al suo omicidio”. Vittorio Boiocchi ucciso in strada, la confessione shock

