Ho detto a mio marito ‘non portarmi in quell’ospedale so che non ne uscirò’ così ho volato verso casa rischiando la vita | la storia di Sarah

Nel racconto di Sarah, il sogno di un matrimonio da favola in Giamaica si trasforma in un incubo, segnato da un'improvvisa crisi di salute. Con un dolore lancinante all'inguine e una consapevolezza inquietante, decide di sfidare il destino, rifiutando l'ospedale locale e imbarcandosi su un volo di ritorno a casa. Scopri la sua incredibile storia di coraggio e determinazione.

Sarah era volata da Londra a Montego Bay per coronare un sogno: sposarsi in Giamaica. Ma quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita si è trasformato in un incubo. Poco prima di pronunciare il “sì”, ha avvertito un dolore all’inguine. “Pungente, continuo”, racconta su TikTok. Inizialmente ha provato a resistere, affidandosi a forti antidolorifici portati da casa. Ma la situazione è peggiorata in fretta: “Il mio ventre era dannatamente enorme. Un nodulo si estendeva dall’anca alla zona vaginale. È stata un’agonia ”. Nei giorni successivi, Sarah è rimasta lucida a tratti, tra dolori insostenibili e svenimenti ripetuti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto a mio marito ‘non portarmi in quell’ospedale, so che non ne uscirò’, così ho volato verso casa rischiando la vita”: la storia di Sarah

