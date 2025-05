Hi-Tech & Innovazione Magazine – 27 5 2025

Nell'ultima edizione di Hitech Amp Innovazione Magazine, analizziamo l'impatto dell'intelligenza artificiale in Italia, con l'80% delle aziende già adottate. Scopriamo un innovativo dispositivo per il monitoraggio della qualità dell'aria e un'opera alla Sapienza che promuove la scienza inclusiva. Infine, un approfondimento sull'importanza dell'IA e della digitalizzazione al Forum PA, a cura di EY.

