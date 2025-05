Helena Prestes nella bufera | il gesto divide i fan La sua replica

Helena Prestes, modella brasiliana e protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, si ritrova al centro di una controversia dopo un gesto che ha diviso i suoi fan. La sua decisione di creare un canale esclusivo per comunicare con i follower ha suscitato reazioni contrastanti. In questo articolo, esaminiamo le polemiche che ne sono derivate e la risposta diretta dell'ex gieffina.

Helena Prestes, il nuovo gesto della modella scatena polemiche. Arriva la replica piccata dell'ex gieffina. Helena Prestes al centro di una polemica. La modella brasiliana e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di comunicare con i suoi fan fondando un canale esclusivo dove poter condividere tutta la sua quotidianitĂ . Il canale esclusivo in questione però prevede un costo di 3€, dunque i suoi fan per poter visionare i suoi esclusivi contenuti dovranno abbonarsi. Il gesto, apparentemente innocuo, ha spaccato in due l'opinione pubblica e acceso un acceso dibattito sui social...

