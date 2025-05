Helena Prestes lancia contenuti esclusivi | polemica e frecciatina a Zeudi Di Palma

Helena Prestes ha lanciato un canale in abbonamento sui social per condividere contenuti esclusivi con i suoi fan, ma la sua iniziativa ha suscitato polemiche. Tra frecciatine e reazioni, la modella brasiliana ha innescato un acceso dibattito, fra chi sostiene la sua scelta e chi critica l’operazione. Scopri di più su questo interessante sviluppo nel mondo dello spettacolo e dei social media.

Helena Prestes ha deciso di iniziare a rendere pubblici una serie di contenuti esclusivi sui social per i suoi fans. La modella e influencer brasiliana ha attivato un canale in abbonamento per condividere materiali inedito che ha un costo mensile. Una scelta apparentemente innocua, che ha però diviso la sua community e innescato una vera e propria rivolta digitale. L’ex gieffina si è espressa in merito e ha lanciato una stoccata alla sua ex amica Zeudi Di Palma. Il nuovo canale a pagamento di Helena Prestes. L’annuncio del nuovo canale abbonamenti è arrivato attraverso una storia su Instagram in cui si leggeva: “Abbonati per vedere contenuti esclusivi Prova periodo di accesso gratuito”... 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it