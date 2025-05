heidi klum bellissima agli amas accompagnata dal figlio henry

Heidi Klum ha sfilato con eleganza agli AMAs, accompagnata dal figlio Henry, mostrando la sua straordinaria bellezza e il legame speciale con i suoi bambini. Da Leni, che segue le orme materne nel mondo della moda, ai più piccoli Johan e Lou, ogni figlio riflette l'amore e lo stile di una delle icone più luminose del panorama fashion internazionale.

Sarà pur vero il detto che “Ogni scarrafone è bell’ ‘a mamma soja” ma nel caso di Heidi Klum tutti i suoi figli, a partire dalla primogenita Leni, avuta da Flavio Briatore e avviata alla carriera di modella come la mamma per arrivare a Henry Samuel (2005), Johan (2006) e Lou (2009), frutto dell’amore con il cantante Seal, sono tutti di una bellezza oggettiva e indiscussa. Merito della genetica, senza dubbio, e anche del mix etnico che si conferma ingrediente perfetto. In particolare Henry, che ha compiuto 20 anni, ha cominciato come sua sorella Leni a calcare le passerelle e ad accompagnare mamma sui red carpet degli eventi più importanti dello show biz... 🔗 Leggi su Dilei.it