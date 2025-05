Hayley Atwell ha girato degli stunt di Mission | Impossible incinta di otto mesi

Hayley Atwell sorprende i fan rivelando di aver girato audaci stunt per "Mission: Impossible – The Final Reckoning" mentre era incinta di otto mesi. La star ha affrontato sfide incredibili sotto la direzione del veterano del franchise, Chris McQuarrie, dimostrando una forza e una determinazione straordinarie sul set. Scopriamo di più su questa esperienza unica e le impressionanti scene d'azione realizzate da Atwell in condizioni così particolari.

Hayley Atwell ha girato degli stunt di Mission: Impossible incinta di otto mesi La star di Mission: Impossible – The Final Reckoning ( qui la nostra recensione ), Hayley Atwell, rivela che era incinta durante le riprese di una scena d’azione molto impegnativa. Diretto dal veterano del franchise Christopher McQuarrie, l’ottavo e apparentemente ultimo film di Mission: Impossible vede Tom Cruise tornare nei panni di Ethan Hunt, impegnato a concludere la sua lotta contro la malvagia intelligenza artificiale nota come L’Entità. Dopo la sua apparizione in Mission: Impossible – Dead Reckoning (2023), Atwell torna nel cast di The Final Reckoning nei panni di Grace, un’abile borseggiatrice, e una sequenza all’inizio del film mostra lei ed Ethan sfuggire alla cattura degli scagnozzi di Gabriel ( Esai Morales ) a Londra... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

