Hayley atwell fa stunt in mission impossible incinta di otto mesi

Hayley Atwell svela la sua incredibile esperienza sul set di “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, rivelando di aver girato alcune scene di stunt mentre era incinta di otto mesi. In un’intervista recente, l’attrice racconta i dettagli di questa sfida unica, intrecciando la sua carriera con la gioia imminente della maternità. Scopriamo insieme la determinazione che l'ha portata a superare ogni limite.

Hayley Atwell rivela dettagli sulla sua esperienza durante le riprese di "Mission: Impossible – The Final Reckoning". Nel corso di un'intervista recente, l'attrice Hayley Atwell ha condiviso alcune informazioni significative riguardo alla sua partecipazione all'ottavo capitolo della saga di Mission: Impossible. Il film, diretto da Christopher McQuarrie, rappresenta una delle produzioni più attese del franchise, con Tom Cruise nuovamente nel ruolo di Ethan Hunt. La scena che ha attirato maggiore attenzione riguarda un'intensa sequenza d'azione ambientata a Londra, in cui Atwell interpreta il personaggio di Grace...

