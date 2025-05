Hassanal Bolkiah tra i monarchi più ricchi al mondo ha lasciato l' incontro dell' Asean per un ricovero urgente nella clinica dei VIP

Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, uno dei monarchi più ricchi del mondo, ha lasciato il vertice Asean a Kuala Lumpur per un ricovero urgente. Il sovrano è stato accolto nella clinica dedicata ai VIP per «esaurimento», suscitando preoccupazione tra i partecipanti del summit e i suoi sostenitori. Attualmente, Bolkiah si trova al National Heart Institute della capitale malese.

( a skanews) – Ricoverato per «esaurimento»: il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha lasciato il vertice Asean in svolgimento a Kuala Lumpur in Malaysia. Ora si trova al National Heart Institute della capitale, la struttura di riferimento per tutti i VIP che partecipano agli incontri del vertice. Ufficialmente il ricovero è per «esaurimento nervoso». Stress e ansia: come capire se la causa è davvero il lavoro. guarda le foto Leggi anche › Mental breakdown, che cos’è e come mai la mente si “esaurisce”? › Dal principe del Brunei a Olympia di Grecia: chi sono i nuovi royal influencer Il patrimonio del sultano del Brunei è stimato a circa 30 miliardi di dollari... 🔗 Leggi su Iodonna.it