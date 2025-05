Harvard revoca la cattedra alla docente italiana Francesca Gino | Manipolava i dati

Harvard ha revocato la cattedra alla docente italiana Francesca Gino dopo aver accertato la manipolazione dei dati nelle sue ricerche. L'indagine è iniziata nel 2023, in seguito a segnalazioni emerse su Data Colada, un blog gestito da scienziati comportamentali. Questo caso solleva interrogativi sulla trasparenza e l'integrità nella ricerca accademica.

Harvard aveva cominciato a indagare su Francesca Gino nel 2023 sulla base di elementi emersi su Data Colada, un blog gestito da un gruppo di scienziati comportamentali... 🔗 Leggi su Lastampa.it ¬© Lastampa.it - Harvard revoca la cattedra alla docente italiana Francesca Gino: ‚ÄúManipolava i dati‚ÄĚ

