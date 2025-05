Harry Potter la serie | sono stati scelti gli attori di Harry Ron ed Hermione

La magia di Harry Potter sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova serie TV. Adesso è ufficiale: sono stati scelti gli attori che interpreteranno i giovani protagonisti, Harry, Ron ed Hermione. Preparati a immergerti nuovamente nell'universo fantastico che ha catturato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La nostalgia e la magia si intrecciano in questo attesissimo progetto!

Che Harry Potter sarebbe diventata una serie tv lo sapevamo ma ora è ufficiale anche il nome degli attori che interpreteranno i protagonisti Harry, Ron ed Hermione. È quasi tutto pronto per il ritorno di una delle saghe fantasy più amate dal pubblico di tutto il mondo che per la prima volta viene... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Harry Potter, la serie: sono stati scelti gli attori di Harry, Ron ed Hermione

Su questo argomento da altre fonti

Harry Potter, le prime foto dal set di Privet Drive della serie tv; Harry Potter: ecco le prime foto della serie sul set di Privet Drive; Harry Potter, la reazione dei fan ai recenti leak della serie: HBO non bada a spese!; Harry Potter, ci siamo quasi! Svelate le prime foto di uno dei luoghi più importanti della saga. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Harry Potter, la serie tv: ecco i nuovi Harry, Ron ed Hermione - La serie TV di Harry Potter è realtà: svelati i giovani attori che interpreteranno Harry, Ron ed Hermione: ecco chi sono ... 🔗Si legge su panorama.it

Harry Potter, rivelati gli attori della nuova serie: chi sono Harry, Ron e Hermione - (Adnkronos) - È arrivato il momento che i fan di 'Harry Potter' stavano aspettando da quando è stata annunciata la nuova serie tv. La produzione ha svelato i nomi e i volti del nuovo trio: Dominic McL ... 🔗Secondo msn.com

Nuovi volti per un ritorno attesissimo a Hogwarts: annunciati Harry, Ron e Hermione nella serie HBO di Harry Potter! - La magia sta per tornare! HBO annuncia i nuovi Harry, Ron e Hermione per l’attesissima serie di Harry Potter. Ecco chi sono i giovani attori che ... 🔗Scrive alfemminile.com

Is JK ROWLING Really SUING HBO Over the NEW Harry Potter Series?