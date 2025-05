Harry Potter | la serie HBO ha annunciato gli interpreti di Harry Ron e Hermione!

La tanto attesa serie HBO dedicata a "Harry Potter" ha finalmente svelato i volti dei suoi protagonisti. Dominic McLaughlin sarĂ Harry Potter, Arabella Stanton vestirĂ i panni di Hermione Granger e Alastair Stout interpreterĂ Ron Weasley. Con questa nuova produzione, i fan possono aspettarsi un'interpretazione fresca e coinvolgente delle avventure dei giovani maghi nell'universo creato da J.K. Rowling.

PiĂą di 30.000 attori si sono presentati ai provini per i ruoli principali da quando la HBO ha lanciato un casting aperto lo scorso autunno. Le riprese dovrebbero iniziare quest'estate.

