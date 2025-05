Harry Potter il cast | nella serie HBO lo interpreterà Dominic McLaughlin

Il mondo magico di Harry Potter si arricchisce di nuove vite con l'attesissima serie HBO Original. Dominic McLaughlin sarà il protagonista Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stout come Ron Weasley. Con Francesca Gardiner come showrunner e Mark Mylod alla regia, le aspettative per questa nuova avventura nel Wizarding World sono alle stelle.

Annunciati i nuovi ingressi nel cast dell' attesissima serie HBO Original di 'Harry Potter': Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger, e Alastair Stout vestirà i panni di Ron Weasley. Francesca Gardiner (showrunner e produttore esecutivo) e Mark Mylod (regista di diversi episodi e produttore esecutivo) dichiarano: "Dopo un'eccellente ricerca condotta da Lucy Bevan e Emily Brockmann, direttrici casting, siamo felici di annunciare che abbiamo trovato i nostri Harry, Hermione e Ron. Il talento di questi tre attori è straordinario e non vediamo l'ora che il mondo possa assistere alla magia che si creerà tra loro sul grande schermo...

