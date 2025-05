Harry Potter | HBO ha svelato i nuovi volti di Harry Ron ed Hermione

HBO ha finalmente rivelato i nuovi volti di Harry, Ron ed Hermione nella tanto attesa serie ispirata ai romanzi di Harry Potter. I giovani attori scelti sono Dominic McLaughlin per Harry, Arabella Stanton nel ruolo di Hermione e un attore di cui scopriremo presto il nome per Ron. Scopriamo insieme chi sono questi talenti e cosa aspettarci dalla nuova adattamento.

Dopo una lunga attesa, HBO ha finalmente svelato i nomi dei tre giovani attori che daranno volto ad Harry, Ron ed Hermione nella serie ispirata ai romanzi di Harry Potter. Rullo di tamburi.. Dominic McLaughlin sarĂ il nuovo volto di Harry Potter, Arabella Stanton sarĂ invece Hermione Granger, e Alastair Stout sarĂ infine Ron Wesley. L’annuncio è avvenuto quest’oggi attraverso un breve comunicato (via Empire ) condito da un’immagine che ritrae i tre giovanissimi attori in bella posa. Così come accadde per Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in occasione del primo iconico film della saga cinematografica Warner bros... 🔗 Leggi su Universalmovies.it