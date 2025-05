Harry Potter annunciato il nuovo cast | la nuova Hermione stupisce

Harry Potter, la celebre saga fantasy, torna al centro dell'attenzione con l'annuncio di un nuovo cast. Tra le nuove aggiunte, la scelta della nuova Hermione ha già stupito fan e critici, promettendo di portare una fresca interpretazione di questo iconico personaggio. Scopriamo insieme le novità che accompagneranno il ritorno nel magico mondo di Hogwarts.

Harry Potter è uno dei romanzi fantasy più amati della storia mondiale della letteratura, con un seguito impressionante di sostenitori che, spesso, sono ammiratori anche della saga cinematografica che da queste opere letterarie è stata creata. La fantastica storia del maghetto Harry Potter e dei suoi migliori amici, però, presto diventerà anche il soggetto di una serie televisiva, per cui è stato scelto un nuovo cast di attori. Proprio il 27 maggio 2025 la HBO, emittente televisiva statunitense, ha svelato con un post social i nomi dei tre protagonisti della futura serie televisiva su Harry Potter... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Harry Potter, annunciato il nuovo cast: la nuova Hermione stupisce

