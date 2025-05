Harry Potter | annunciato il cast del trio della serie HBO!

La magia torna a Hogwarts! Annunciato il cast del trio principale della nuova serie HBO dedicata al leggendario mondo di Harry Potter. Dominic McLaughlin interpreta Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout darà vita a Ron Weasley. Scopriamo insieme le novità e le aspettative su questa attesa produzione che riporterà il nostro amato trio magico sullo schermo.

" Cari Signor Potter, Signorina Granger e Signor Weasley: siamo lieti di informarvi che avete un posto alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Diamo il benvenuto a Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley nella serie originale HBO Harry Potter." Con questo messaggio in un post su Instagram le pagine ufficiali HBO, Max (il suo servizio streaming) e la pagina di Harry Potter annunciano il cast più atteso della serie tv, quello del trio di maghetti più famosi del mondo della magia. I tre piccoli attori si aggiungono al cast già annunciato che comprende: Albus Silente: John Lithgow...

