Harry e Meghan non passeranno l’estate a Balmolar | il gesto inaspettato di Carlo III

Harry e Meghan non saranno ospiti a Balmoral questa estate, un gesto inaspettato da parte di Carlo III che evidenzia la continua distanza tra il principe e la famiglia reale. Nonostante i tentativi del duca e della duchessa di Sussex di riappacificarsi, nessun invito ufficiale è stato esteso, lasciando intravedere un permanere delle tensioni familiari.

Nessun invito per Harry e Maghan: non passeranno l'estate a Balmoral con Carlo III e tutta la famiglia reale. Nonostante i tentativi del figlio, finora non c'è nessun segnale di riappacificazione

