Hamsik | Scudetto perso col Napoli? Non ho rimpianti De Laurentiis mi ha detto che posso tornare quando voglio

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha espresso serenità riguardo allo scudetto perso, rivelando che Aurelio De Laurentiis gli ha offerto un ritorno al club in futuro. Il 5 luglio, Hamsik si congeda dal calcio giocato con una partita d’addio a Bratislava, visibile su CalcioNapoli24. In una conferenza stampa, il giocatore ha condiviso i suoi pensieri e emozioni in merito a questa nuova fase della sua vita.

Il 5 luglio alle ore 19 Marek Hamsik saluterà il calcio giocato con una partita d’addio a Bratislava, che sarà trasmessa in esclusiva su CalcioNapoli24 (canale 79 del digitale terrestre e in streaming su Youtube). L’ex capitano del Napoli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione. Hamsik: «De Laurentiis mi ha detto che posso tornare a Napoli quando voglio». «La partita sarà un mix, vorrei i miei compagni della nazionale, del Napoli e degli altri club in cui ho giocato. Sarà Slovacchia vs resto del mondo. Ci saranno Mertens, Callejon, Lavezzi, Cavani, stasera vedrò Inler, Dzemaili, Paolo Cannavaro, Behrami, Pepe Reina, Montervino, Albiol, Gargano, Lobotka, Skrtel e Skriniar... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamsik: «Scudetto perso col Napoli? Non ho rimpianti, De Laurentiis mi ha detto che posso tornare quando voglio»

