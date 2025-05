Hamsik dà l’addio al calcio | Ritorno a Napoli? Ho parlato con De Laurentiis Allegri scelta giusta

Marek Hamsik annuncia ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato, pianificando un commosso addio in Slovacchia assieme ai suoi compagni di una vita. Durante la conferenza, il campione ha condiviso riflessioni sul suo legame con il Napoli e ha parlato della scelta di Allegri, confermando la sua continua passione per la squadra partenopea che ha segnato la sua carriera.

Hamsik dà l'addio al calcio giocato e lo farà in Slovacchia, a casa sua, con i suoi compagni di una vita: in conferenza anche qualche battuta sul Napoli. Nella storia del Napoli c'è un calciatore slovacco che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi azzurri, pur non vincendo Scudetti. Ci è andato vicinissimo nel 2018, quando la Juventus conquistò quel titolo dopo il famoso fallo di Pjanic contro l'Inter. E si chiama, ovviamente, Marek Hamsik. Marek Hamsik in conferenza stampa (CalcioNapoli24) Calciomercato.it Per dodici anni ha indossato la maglia azzurra, arrivato nella stessa estate del Pocho Lavezzi, ora chiuderà la carriera calcistica in Slovacchia, dove tutto iniziò: appuntamento al cinque luglio, con la partita d'addio a Bratislava, tra calciatori slovacchi e resto del Mondo...