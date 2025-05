Hamsik | Complimenti a Conte McTominay decisivo poi annuncio sul ritorno a Napoli

Marek Hamsik ha emozionato i tifosi del Napoli durante una conferenza stampa per presentare “Punto 17”, la sua partita di addio al calcio. Tra i tanti temi affrontati, l'ex centrocampista ha riservato un annuncio clamoroso sul possibile ritorno in azzurro, mentre ha anche speso parole di elogio per il compagno di squadra McTominay e per il mister Antonio Conte.

Marek Hamsik fa sognare i tifosi del Napoli: l’annuncio su un ritorno a Napoli in conferenza stampa è da brividi. Marek Hamsik è intervenuto oggi in una conferenza stampa organizzata da CalcioNapoli24 per presentare l’evento “Punto 17”, la sua gara di addio al calcio. Inevitabili domande sul recente Scudetto del Napoli, oltre che su un suo ritorno nel club sotto un altra veste dopo i 12 anni da calciatore. Hamsik è partito presentando l’evento: “La partita sarà un mix, vorrei avere i miei compagni di Nazionale, del Napoli e degli altri club dove ho giocato. Non era possibile averli tutti, ma sarà una paritta Slovacchia contro “Resto del mondo”... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Hamsik: “Complimenti a Conte, McTominay decisivo”, poi annuncio sul ritorno a Napoli

Ne parlano su altre fonti

Hamsik: "Dopo-Conte? Ho il nome giusto. De Bruyne fuoriclasse. McTominay? Siamo diversi" - Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita che segnerà ufficialmente il suo addio al calcio. Il match avrà luogo il 5 lugl ... 🔗Si legge su msn.com

DIRETTA - Hamsik: "Ho realizzato il mio sogno, mi piacerebbe far parte di una società come il Napoli. De Bruyne fuoriclasse" - Marek Hamsik dice addio al calcio e parla in conferenza stampa in diretta. Su CalcioNapoli24 la conferenza di Hamsik in diretta in vista della partita d'addio al calcio giocato che sarà trasmessa semp ... 🔗Lo riporta msn.com

Zola: “Conte e McTominay eccezionali, Lukaku prezioso!” - «Sono contento per l’allenatore, i giocatori e tutti quelli che hanno attivamente partecipato per ottenere questo traguardo. So cosa significa lavorare per tutto un anno e poi raggiungere un obiettivo ... 🔗Lo riporta ilnapolionline.com