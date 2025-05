Hamsik | Allegri sarebbe una scelta giusta | è un vincente sa come si vince lo scudetto

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, si prepara a dire addio al calcio giocato con un evento speciale il 5 luglio a Bratislava, trasmesso in esclusiva su CalcioNapoli24. Durante la conferenza stampa di presentazione, Hamsik ha discusso il futuro e l'importanza di una figura vincente come Massimiliano Allegri per guidare il Napoli verso successi futuri, sottolineando che sa come si conquista lo scudetto.

Il 5 luglio alle ore 19 Marek Hamsik saluterà il calcio giocato con una partita d’addio a Bratislava, che sarà trasmessa in esclusiva su CalcioNapoli24 (canale 79 del digitale terrestre e in streaming su Youtube). L’ex capitano del Napoli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione. Hamsik: «De Laurentiis mi ha detto che posso tornare a Napoli quando voglio». «La partita sarà un mix, vorrei i miei compagni della nazionale, del Napoli e degli altri club in cui ho giocato. Sarà Slovacchia vs resto del mondo. Ci saranno Mertens, Callejon, Lavezzi, Cavani, stasera vedrò Inler, Dzemaili, Paolo Cannavaro, Behrami, Pepe Reina, Montervino, Albiol, Gargano, Lobotka, Skrtel e Skriniar... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamsik: «Allegri sarebbe una scelta giusta: è un vincente, sa come si vince lo scudetto»

