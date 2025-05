Hamas spacca la sinistra Nasce il campo Gaza tutti in piazza ma divisi | Condannare o no i terroristi?

Il 7 giugno, Roma ospiterà una manifestazione per Gaza, ma la sinistra è spaccata sul tema. Tra il sostegno a una causa umanitaria e la condanna delle azioni di Hamas, Pd, M5S e Avs si uniscono in una nota, mentre le divergenze interne rischiano di minare la coesione. La mobilitazione si inserisce anche nel contesto dei referendum dell'8 e 9 giugno.

La data è confermata. La manifestazione per Gaza si farà il 7 giugno. E si farà a Roma. A nche per tirare la volata ai referendum dell’8 e 9 giugno. Pd, M5S e Avs in una nota congiunta sottoscritta da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno ufficializzato la piazza e la piattaforma dell’iniziativa: sarà la mozione unitaria già presentata dai tre partiti in Parlamento. Più Europa non la sottoscrisse, ma ribadisce l’adesione alla manifestazione. “Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese”, scrivono i leader di Pd, M5S e Avs... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it