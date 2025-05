Hackett e Shengelia portano la Virtus in semifinale | battuta la Reyer Venezia in gara 5

La Virtus Bologna conquista un posto in semifinale Playoff grazie a una vittoria combattuta contro l'Umana Reyer Venezia, chiudendo gara 5 con un punteggio di 86-84. Con un mix di intelligenza, intensità e determinazione, la squadra di Hackett e Shengelia si è dimostrata all'altezza, prevalendo in un match caratterizzato da emozioni e colpi di scena.

Con una prova intelligente, intensa, tutta cuore, nervi e fosforo la Virtus Bologna batte l'Umana Reyer Venezia in gara 5 dei quarti di finale e guadagna la semifinale Playoff. La testa di serie numero 1 del tabellone LBA la spunta per 86-84, al termine di un match pressoché sempre in...

