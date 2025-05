habibi virale su tiktok ecco qual è la mission del ristoratore

Habibi, il ristorante che sta conquistando TikTok con il suo messaggio di salute, mira a educare i clienti a una dieta più sana. Con un focus sulla cucina libanese, Habibi non solo offre piatti deliziosi, ma cerca anche di sensibilizzare sulle conseguenze del cibo spazzatura. Scopriamo insieme la missione di questo ristoratore innovativo e il suo impatto nel panorama gastronomico.

Su TikTok sta spopolando con migliaia e migliaia di visualizzazioni. Habibi ha le idee chiare: "Vogliamo educare il cliente ad una dieta più sana, e spiegargli cosa va incontro quando mangia cibi spazzatura". E, così, la cucina libanese è pronta a spopolare sul mercato grazie ad Habibi, che sta portando il nuovo format di shawarma libanese di alta qualità in giro per il mondo. "Puntiamo a rivoluzionare il mercato del fastfood etnico dando qualità", racconta. "La nostra piadina è artigianale (solo farina, acqua e sale) niente conservanti e niente coloranti. Così come la nostra carne. Solo carne marinata con spezie ed olio di oliva"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it