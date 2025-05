Ha truffato 10 mila persone latitante messicano sorpreso e catturato in crociera a Palermo

Luis, un presunto "guru finanziario" messicano, è stato catturato a Palermo mentre era in crociera, dopo aver truffato oltre 10.000 persone in Messico, causando danni per 600 milioni di euro. La polizia italiana ha identificato il latitante a bordo della Msc Seaside, ponendo fine alla sua fuga e promettendo giustizia per le vittime del suo raggiro.

E' accusato di aver truffato oltre diecimila persone in Messico, lasciando dietro di sé una scia di danni da 600 milioni di euro, ma si è fatto beccare su una nave da crociera appena attraccata a Palermo. La polizia ha individuato e arrestato a bordo della Msc Seaside il "guru finanziario" Luis...

