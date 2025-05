Ha fatto una grande campagna elettorale

In un clima di entusiasmo e solidarietà, Alessandro si prepara a guidare la città dopo una campagna elettorale intensa e ricca di proposte. Il sostegno dell'ex sindaco e attuale presidente della Regione, Michele de Pascale, sottolinea l'importanza della visione strategica presentata da Alessandro per il futuro della comunità. Scopriamo insieme le sue ambizioni e le aspettative che i cittadini ripongono in lui.

Si abbracciano e si sussurrano qualcosa all’orecchio. Non poteva mancare l’ex sindaco, ora presidente della Regione, Michele de Pascale. "Alessandro è un amico", dice di lui. "Ha fatto una grande campagna elettorale, presentando la sua visione della città da qui ai prossimi dieci anni e i cittadini lo hanno premiato". Segno che il Pd non intende mollare l’osso prima del 2035. Grazie a questo "i cittadini lo hanno premiato". I giornalisti gli chiedono se ora Ravenna avrà due sindaci. "Ma no (ride), di sindaco ce n’è sempre uno. Sono qui a festeggiare da ex sindaco e da amico di Alessandro". La Regione avrà un occhio di riguardo per Ravenna? "La Regione tratta tutti i Comuni nello stesso modo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ha fatto una grande campagna elettorale"

