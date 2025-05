Gunther sfida Jey Uso | Non hai l’intelletto per essere un grande campione

Nell'ultima puntata di Raw, Gunther ha fatto un'inaspettata dichiarazione, sfidando Jey Uso e mettendo in dubbio la sua intelligenza per essere un grande campione. Con premonizioni di un match titolato in vista di Money in the Bank, il Ring General ha confermato l'appuntamento per il 9 luglio, promettendo uno scontro imperdibile tra i due atleti.

Il Ring General interrompe il campione mondiale e annuncia le sue intenzioni per il match titolato dopo Money in the Bank. Durante l'ultima puntata di Raw da Tampa, Gunther ha lanciato l'ennesima sfida al campione mondiale dei pesi massimi Jey Uso, confermando il loro match titolato per il Raw del 9 giugno a Phoenix. Le provocazioni di Gunther al campione. Mentre Jey Uso stava parlando al pubblico del Yuengling Center, è stato interrotto dall'arrivo del Ring General. Nonostante i cori "You tapped out" del pubblico, che ricordavano la sua sconfitta a WrestleMania, Gunther ha mantenuto la sua consueta calma glaciale...

