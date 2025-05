Gullit non ha dubbi | Inter? Contro il PSG è la favorita ecco perché

Ruud Gullit, ex stella del Milan, ha espresso il suo parere sul cammino dell'Inter nella Champions League, affermando senza riserve che i nerazzurri sono i favoriti nella loro sfida contro il PSG. In un'intervista a Tuttosport, Gullit analizza le potenzialità della squadra di Simone Inzaghi e il suo percorso fin qui. Scopriamo insieme le sue riflessioni e motivazioni.

Gullit, l'ex giocatore del Milan ha parlato del percorso dell'Inter di Simone Inzaghi in Champions League: le sue parole. Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Ruud Gullit, ex calciatore, ha parlato così del percorso dell' Inter di Inzaghi in Champions League quest'anno. Di seguito, le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI RUUD GULLIT – « Rispetto ai miei tempi, i club italiani hanno meno potere economico. Eppure il livello è buono, basti vedere quello che sta facendo l'Inter in Champions League. Sono rimasto deluso quando hanno eliminato il Barcellona, ma i nerazzurri hanno meritato di passare. Anzi, penso che non abbiano nemmeno ricevuto la giusta dose di riconoscenza dopo il successo in semifinale...

