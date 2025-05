Gullit | Milan gli americani non comprendono il DNA Su Maldini …

Ruud Gullit, leggenda del Milan, esprime la sua opinione sul momento difficile dei rossoneri in un'intervista esclusiva a 'Tuttosport'. Sottolineando la mancanza di comprensione da parte della proprietà americana riguardo al "DNA" della squadra, Gullit analizza le sfide attuali e l'importanza dell'identità storica del club, in particolare attraverso la figura di Paolo Maldini.

Ruud Gullit, ex attaccante del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport'. Le dichiarazioni... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gullit: “Milan, gli americani non comprendono il DNA. Su Maldini …”

