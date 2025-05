Guida contromano allo Stadio Olimpico i vigili urbani lo fermano con 11 dosi di cocaina

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso alla guida contromano allo Stadio Olimpico. Durante la perquisizione, i vigili urbani hanno trovato undici dosi di cocaina, portando a ulteriori sviluppi nella vicenda. Scopri tutti i dettagli di questo inquietante episodio.

Undici dosi di cocaina è quanto trovato dagli agenti durante la perquisizione di un 20enne. guidava contromano allo Stadio Olimpico, è stato arrestato... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Guida contromano allo Stadio Olimpico, i vigili urbani lo fermano con 11 dosi di cocaina

Approfondimenti da altre fonti

Stadio Olimpico Grande Torino: prezzi, posti migliori e come arrivarci - Lo Stadio Olimpico Grande Torino è l’impianto in cui il Torino FC gioca le partite casalinghe di Serie A e di coppa. La guida da non perdere. Stadio Olimpico di Torino (LaPresse) Come tutti gli ... 🔗Da calciomercato.it

Stadio Olimpico, capienza e mappa settori - La mappa dello Stadio Olimpico di Roma vi aiuterà a capire qual è la posizione migliore per assistere al concerto e dove si trova il posto del biglietto acquistato. Capienza Stadio Olimpico per ... 🔗msn.com scrive

La guida agli stadi in Italiano - La speciale guida UEFA per la progettazione e la realizzazione di nuovi stadi è ora disponibile anche in Italiano (versione desktop e mobile) grazie alla collaborazione tra l'organo di governo ... 🔗Si legge su it.uefa.com

Maranza allo stadio ??@quanto_costa