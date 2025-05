Guida al nuovo incentivo che prevede agevolazioni per studenti e lavoratori che si trasferiscono per studio o lavoro Requisiti importi alternative e come richiederlo

Nel 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto un nuovo incentivo per studenti e lavoratori che si trasferiscono per motivi di studio o lavoro. Questo articolo esplora le agevolazioni fiscali disponibili, i requisiti richiesti, gli importi previsti e le modalitĂ per fare richiesta, offrendo un aiuto concreto a chi deve affrontare i costi di affitto lontano da casa. Scopri come approfittarne!

N ell'universo dei bonus, nel 2025 ne è stato approvato uno molto importante per chi, per motivi di studio o lavoro, si trova a dover affrontare il costo di un affitto lontano da casa. La Legge di Bilancio ha, infatti, previsto una serie di agevolazioni fiscali mirate, che offrono supporto economico sia ai lavoratori neoassunti che agli studenti universitari, oltre a nuovi fondi stanziati a livello locale. Vediamo, in modo piĂą dettagliato, cosa prevede il pacchetto di agevolazioni, chi può beneficiarne e quali sono i requisiti da rispettare. Mente sana in casa ordinata: 5 consigli per stare meglio tra le mura domestiche

