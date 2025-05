guerriglia prima del derby a rimini armati da forlì assaltano tifosi della rbr

Violenza e tensione hanno segnato il prederby di Rimini, dove un gruppo di sostenitori di Forlì ha assaltato i tifosi della RBR. Gli scontri, avvenuti in via Redi, hanno scatenato una guerriglia che ha disturbato il clima di attesa per la semifinale playoff tra le due squadre. Un episodio inquietante che rialza i riflettori sulla rivalità tra le tifoserie e sulla sicurezza negli eventi sportivi.

Rimini, 27 maggio 2025 – Come ombre. Armate e pericolose. Fuori controllo e violente. Come ombre apparse all’improvviso in via Redi, a due passi dal palasport Flaminio dove le squadre di Rimini Basket e Forlì erano già in campo per il riscaldamento di gara2 di semifinale playoff. Così si sono materializzati intorno alle 19.30 “una sessantina” di ultras del Forlì, fanno i conti alcuni testimoni. Cappellini neri, cappucci, passamontagna. E poi armi. Armati fino ai denti di bastoni, mazze, cinghie, fumogeni e anche un paio di bombe carta esplose durante l’infinita sequenza “da quasi cinque minuti” di scontri in strada... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it