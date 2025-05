Guerra Ucraina Trump pronto a togliere restrizioni sull' uso di armi a Kiev Wsj | In arrivo sanzioni contro la Russia

L'approccio di Donald Trump alla guerra in Ucraina sta subendo un cambiamento significativo, con nuove proposte per rimuovere le restrizioni sull'uso delle armi a Kiev. Secondo il Wall Street Journal, fonti a lui vicine anticipano inoltre sanzioni in arrivo contro la Russia, segnando un'evoluzione nella strategia americana nel conflitto.

L'approccio di Donald Trump nei confronti della guerra in Ucraina sembra essere di nuovo cambiato. Come infatti riprortato dal Wall Street Journal, che cita fonti vicine al presidente americano,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Ucraina, Trump pronto a togliere restrizioni sull'uso di armi a Kiev. Wsj: «In arrivo sanzioni contro la Russia»

