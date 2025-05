Guerra in Ucraina oggi Trump frustrato valuta nuove sanzioni a Mosca Zelensky non si fida di Putin | Prepara altre offensive

In un contesto di crescenti tensioni, Donald Trump esprime frustrazione nei confronti della Russia, valutando nuove sanzioni a Mosca. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky continua a preparare offensive, mostrando scetticismo nei confronti di Putin. Questo articolo esplora le dinamiche attuali del conflitto in Ucraina e le implicazioni della strategia diplomatica americana.

Roma, 27 maggio 2025 - Mosca parla di "sovraccarico emotivo" riguardo lo sfogo di Donald Trump su Putin ("assolutamente pazzo"), ma in realtĂ il presidente Usa sembra essersi reso conto che riportare alla pace lo zar non sarĂ quella passeggiata promessa durante la campagna elettorale. Quindi, dopo aver minacciato di lasciare il ruolo di mediatore, ora per far abbassare le armi al numero uno del Cremlino l'omologo statunitense sta pensando di tornare alle solite sanzioni contro Mosca, fa sapere il Wall Street Journal. I continui attacchi dell'esercito russo ai civili ucraini, nonostante si stia cercando una via d'uscita dalle trincee, stanno mettendo a dura prova la pazienza di Washington e confermano quello che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: Putin non vuole la pace, prende tempo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina oggi, “Trump frustrato, valuta nuove sanzioni a Mosca”. Zelensky non si fida di Putin: “Prepara altre offensive”

