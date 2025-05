Guerra in Ucraina Mosca | Per la pace serve tempo e l’Europa non sta contribuendo

Nell'attuale contesto del conflitto in Ucraina, il Cremlino esprime preoccupazione per l'atteggiamento dell'Europa, accusandola di non favorire una soluzione pacifica. Dopo la decisione di inviare armi a Kyiv con gittata illimitata, il portavoce Dmitry Peskov sottolinea come il coinvolgimento europeo stia ostacolando ulteriormente il processo di pace, alimentando la tensione nella regione.

Dopo la decisione di inviare a Kyiv armi senza limiti di gittata, nel corso di un briefing con la stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che «l’ Europa non sta contribuendo a una risoluzione pacifica » della guerra in Ucraina, in quanto continua a essere indirettamente coinvolta nel conflitto. «È chiaro che vorremmo che tutto avvenisse più presto, ma la materia relativa alla soluzione delle cause di fondo del conflitto ucraino è così complessa che c’è bisogno di tempo. Il lavoro procede», ha aggiunto il portavoce di Vladimir Putin. Peskov, dopo aver criticato l’approccio europeo, ha definito invece «equilibrato» quello degli Stati Uniti: questo all’indomani delle affermazioni di Donald Trump, secondo cui il presidente russo è «impazzito»... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guerra in Ucraina, Mosca: «Per la pace serve tempo e l’Europa non sta contribuendo»

