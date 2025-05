GreenMindAI Catania Hackathon | tre giorni di innovazione e intelligenza artificiale a Palazzo della Cultura

Il Palazzo della Cultura di Catania si trasforma in un vivace hub di innovazione con il GreenMindAI Hackathon. In tre giornate frenetiche, appassionati di tecnologia e intelligenza artificiale si riuniscono per dare vita a idee che potrebbero cambiare il futuro. Tra codici e brainstorming, l'evento promette di essere un'esplosione di creativitĂ e collaborazione, promuovendo soluzioni sostenibili e innovative.

Il Palazzo della Cultura di Catania si anima di energia e creativitĂ , tra il ticchettio incessante delle tastiere, i monitor accesi e le lavagne piene di schemi. È ufficialmente iniziato il GreenMindAI Catania Hackathon, la maratona digitale dedicata all’intelligenza artificiale, promossa... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Š Cataniatoday.it - "GreenMindAI Catania Hackathon": tre giorni di innovazione e intelligenza artificiale a Palazzo della Cultura

